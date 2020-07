Câmara se reúne hoje para liberar um milhão de reais para combater à Covid

Compartilhe









Nesta quarta- feira será realizada uma sessão extraordinária, na Câmara de Vereadores, devido ao recesso parlamentar para apreciar três projetos.

Dentre os quais, o veto do Prefeito ao PL 036/2020 que trata do plano de custeio do RPPS dos servidores municipais. Este tem que ser aprovado até o dia 31 de julho.

O PL 097/2020 abertura de credito adicional especial no valor de R$ 1.065.828,32 para combate ao coronavírus. Este, de acordo com o presidente, Moisés Fontoura faz parte dos recursos do governo federal em três parcelas destinadas ao Município, valor específico para combater o coronavírus. -Será preciso abrir uma rubrica para liberar o recurso, explicou o vereador

E a PL 98/20 também de abertura de crédito de 588.000 da Secretaria de Agricultura e Pecuária.

A sessão será online e inicia às 9h.