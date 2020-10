Caminhão bate em mureta e fica pendurado em penhasco na Serra do Rio do Rastro

Um caminhão ficou preso em uma mureta de proteção na Serra do Rio do Rastro, em Lauro Müller , no Sul catarinense, na manhã de quarta-feira (14).

O acidente ocorreu após o motorista perder o controle da direção do veículo e colidir contra a estrutura no km 407,500, da SC-390, que fica à beira de um penhasco. Por volta de 12h, o veículo foi retirado do local.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o caminhão teve um problema no sistema de freios. O motorista, de 24 anos, que trabalha em uma transportadora catarinense, estava sozinho no veículo. Ele não ficou ferido.

A PMRv informou que, por causa das obras na Serra do Rio do Rastro, a rodovia estava interditada desde as 8h. Por isso, não foi preciso fazer mais intervenções no trânsito para fazer a retirada do caminhão.

Caminhão ficou pendurado em penhasco na Serra do Rio do Rastro — Foto: PMRv/Divulgação

Motorista saiu sozinho do veículo

A polícia informou que foi avisada sobre o acidente por outros motoristas que usavam a rodovia. Quando a PMRv chegou ao local, o condutor do caminhão já havia saído do veículo. “Apesar do susto, não teve lesão nenhuma”, disse o capitão Álvaro Josué, da PMRv.

Como o acidente não danificou a cabine do caminhão, o condutor conseguiu sair. “O relato do motorista foi que houve falta de freio. Ele não conseguiu segurar e avançou na mureta”, afirmou o capitão da PMRv.