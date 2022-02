Caminhão do alegretense desaparecido é localizado pela Polícia Civil

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na tarde de hoje(3), uma equipe da Polícia Civil, coordenada pelo Delegado Erickson Gonçalves de Freitas, localizou o caminhão da empresa Faro, que estava desaparecido desde a madrugada de ontem(2). Conforme o Delegado, a equipe ainda está trabalhando para confirmar a identidade do condutor. Ainda não há como saber se é o alegretense André Martins – destacou.

Em breve, serão repassados mais esclarecimentos sobre a ocorrência, acrescentou o policial civil.

A ocorrência

O caminhoneiro André Martins de 40 anos desapareceu, entre o trecho de Rosário do Sul e Alegrete, na madrugada de ontem(2).

A família foi a Rosário do Sul, depois que o trabalhador deixou de ter contato com a esposa e, ela saber que o rastreador do caminhão ficou ativo até cerca de 28 km depois que ele saiu de Rosário em direção a Alegrete.

André estava em um posto de combustíveis e, saiu por volta da 00h10 de quarta-feira(2), depois de lavar o caminhão baú da empresa Faro. Ele vestia o uniforme da empresa, camisa azul e calça. O celular está desligado.