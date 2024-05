Solidariedade feitio do Alegrete: caminhão com 18 ton de doações para os irmãos gaúchos assolados pela enchente

Share on Email

Dona Julinha, conhecida por seu engajamento em causas sociais, foi instigada por amigas na Paróquia São José e, em questão de horas, ela compartilhou a ideia com seus filhos, que prontamente se uniram à causa.

Com o apoio da comunidade, empresas e entidades locais, a mobilização ganhou corpo rapidamente. Uma carreta, gentilmente disponibilizada pela família Bonaza, partiu de Alegrete na noite passada, carregada com 18 toneladas de doações, incluindo roupas, alimentos, material de higiene, limpeza e água potável. Abaixo carga saindo de Alegrete.

Em apenas três dias desde o lançamento da campanha, a generosidade dos moradores de Alegrete e de outras localidades se fez sentir, superando as expectativas. O caminhão truck da distribuidora Kasadoce partiu abarrotada não apenas de suprimentos, mas também do calor humano e da solidariedade de todos que contribuíram, demonstrando empatia e compaixão em tempos difíceis.

Enquanto a ajuda humanitária continua a fluir, os números divulgados pela Defesa Civil do estado no último boletim, destacam um quadro sombrio da extensão do desastre: 431 municípios afetados, 68.519 pessoas em abrigos, 327.105 desalojados, 1.742.969 afetados, 754 feridos, 134 desaparecidos e 107 óbitos confirmados.

O esforço conjunto para aliviar o sofrimento das vítimas e reconstruir as comunidades afetadas é uma demonstração poderosa da resiliência e da solidariedade humanas em face da adversidade.

Caminhão chegando em Lageado