Associação da Balsa Mariano Pinto precisa de ajuda urgente para manter o serviço e auxiliar os trabalhadores

A AMMAI, devido à situação de cheia do rio Ibicuí, que impede a travessia da Balsa, enfrenta sérias dificuldades e solicita aos usuários e à comunidade ajuda para pagar os funcionários da Balsa e sua manutenção.

Elaine Londero, moradora da região do Mariano Pinto, informa que a Balsa é autossustentável, mas ultimamente enfrentaram três enchentes seguidas e mais as péssimas condições da RS 566, que os impossibilitam de trabalhar e são as causas da crise que enfrentam, cita. Sem funcionar, não há dinheiro para pagar os três funcionários, pois não recebemos auxílio público das três prefeituras, e fazemos um trabalho imprescindível para o agronegócio, para a saúde, para as universidades, enfim, para a comunidade em geral.

É uma espécie de pedido de socorro neste momento de extrema necessidade para dar dignidade aos nossos três funcionários que foram atingidos pela enchente e estão fora do porto e sem previsão de retorno. Quem quiser ajudar com qualquer quantia pode fazer através da conta no Banco SICREDI 24645957 / 0001 – 53 e a chave PIX 040585.