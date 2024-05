CFC de Alegrete e Manoel Viana estão com serviços suspensos temporariamente

Equipes do centro de tecnologia do estado precisaram desligar o quadro elétrico da sede e, por consequência, o datacenter responsável por manter os sites do governo on-line.

Associação da Balsa Mariano Pinto precisa de ajuda urgente para manter o serviço e auxiliar os trabalhadores

Em Alegrete, o Centro de Formação de Condutores está apenas prestando informações e entregando CNH. Segundo Sérgio Nogueira gerente de operações do CFC, a previsão é de pelo menos mais 10 dias. Ele reitera que o CFC de Manoel Viana opera na mesma situação.

Segundo nota do Estado, não haverá prejuízos aos serviços essenciais e o objetivo do desligamento do quadro elétrico é preservar a infraestrutura instalada e permitir o retorno sem perda de dados. O avanço da água no local atingiu, além do quadro elétrico, os geradores e no-breaks da Procergs. “Estamos atuando para restabelecer as condições normais com a maior brevidade possível. Por fim, ressaltamos que sistemas de operações essenciais para esse momento que estamos enfrentando, como Defesa Civil, Saúde e Segurança Pública, foram preservados”, completou a nota.