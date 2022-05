Campanha “Juntos Para Aquecer” dos 4 anos do FNP foi prorrogada

A Campanha do Agasalho “JUNTOS PARA AQUECER” que marca os 4 anos do FNP, foi prorrogada.

Com iniciativa do jovem empresário Júnior Cortelini, proprietário das empresas FNP Alegrete e FNP Brasil, a Campanha do Agasalho será prorrogada até o dia 6 de junho.

A campanha teve início no dia 23 de maio, data em que a empresa FNP Alegrete completou 4 anos e o empresário Júnior Cortelini teve a ideia de comemorar de forma solidária.

Com parcerias de outras empresas que aderiram a Campanha Juntos Para Aquecer se tornou um sucesso e ao decorrer da semana, muitas foram as empresas que se somaram a esta campanha.

Empresários Júnior e Iva à frente da campanha

Para incentivar as pessoas a doarem agasalhos e cobertores, todos que fizerem a doação recebem um cupom para concorrer a vários prêmios.

Doações no FNP, e nos pontos de arrecadações

São mais de 30 empresas parceiras e mais de 70 prêmios que serão sorteados no dia 6 de junho, em uma Live a ser realizada a partir das 19hs, transmitida pelo instagram @fnpalegrete. As empresas que quiserem somar na campanha devem entrar em contato pelo WattsApp 55 99982 2234.

Pontos de Arrecadação: FNP Alegrete, Tio Bola, Hamburgueria 22, Quiero Café, Bomboniere Delicatti, Art Mil, Posto São Cristovão do Gordo, Padaria e Confeitaria Conquistadora, Pampa Tchê, Arena Esporte e Lazer e Posto do Tio Bola.

Cupom promocional da campanha

Confira as premiações!!! Participe, faça sua doação!!

FNP Alegrete -01 ano de FNP grátis (Potchê M)

Ricci Pizzaria -02 rodízios

Delivery Much -10 cupons de desconto de R$ 25,00 cada

Art Mil -Vale compras R$ 150,00

Posto são Cristovão -vale gasolina de R$ 100,00

Hamburgueria 22 -02 burguer 22

Tio Bola Cervejas Especiais –vale compra R$ 80,00

Tio Bola Empório e Pescados –vale compra R$ 80,00

Tio Bola posto de gasolina –vale gasolina R$ 100,00

Friends Bar – 05 caipirinhas/02 ingressos VIP Show do Grupo Presença

Friends House -02 entradas para a inauguração

Friends Barber Shop -01 corte de cabelo

Recanto do Xis -02 xis recanto com refri

Ricetta Mia -10 massas Carbonaras

Villa Burguer -02 combo1

Bomboniere Delicatti -01 lanche/01 Ferrero Rocher

Escritório Contábil PMS -pix de R$ 50,00

A Casa do Mate – 02 cuias personalizadas

Brahma Express – chopp de 10l + instalação na casa

Adega Porão – 01 espumante/01 vinho

Quiero Café -02 combos de café da manhã/ 02 cafés especiais

Sabor e Alegria Confeitaria – 01 torta doce

Mercatto -01 cesta de presente

El Chori- 01 picado da casa

La Doceria – 01 vale presente

BTech – 01 capinha de celular para Iphone

Multisugestões -01 vale presente de R$ 50,00

Posto Pilecco -vale gasolina de r$ 100,00

Arena Esporte e Lazer – 01 mês de funcional/kit Arena

Rota 77 -03 corridas perímetro urbano

Kavalerski Eletro Climatização – Pix de R$ 200,00

Petulância Moda Feminina -Vale compras de R$ 100,00

Pampa Tchê – 02 corridas no perímetro urbano

Brazão Pizzaria e Lancheria – 01 Pizza M + refri

Recanto do Açaí -01 copo de açaí de 300ml/01 de 400ml /01 de 500ml

JR Lanches -01 Picado para 06 pessoas / Pix de R$ 150,00

Esfihou – Combo de 20 esfihas + coca de 2l

Derma Clinic – Voucher 3 sessões de depilação a laser

Faça sua doação!!! Participe!!!