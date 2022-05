Frio e geada em Alegrete

Share on Email

Quem acordou bem cedo para sair para trabalhar pode ver a primeira geada de maior expressão aqui em Alegrete. Rápido a formação se dissolveu com a umidade.

Geada no final de maio em Alegrete

Passamos uma das madrugadas mais frias do ano até o momento e a cidade amanheceu com 2ºC.

Frio no final de maio em Alegrete

No Parque dos Patinhos, um dos locais mais tradicionais da cidade, essas duas amigas fazendo corrida com toda esta friagem dizem que atividades físicas são fundamentais em qualquer época do ano.

Amigas fazendo a corrida matinal

Teremos uma terça-feira com a presença do sol que ajuda aquecer um pouco o dia.

A previsão é de que até a próxima sexta feira- o frio será intenso aqui no Município e para o fim de semana, conforme institutos de metereologia, teremos a volta da chuva.

Porém, o frio volta com força a partir da próxima segunda- feira dia 6 de junho.