Campanha Tenho Amor, Tá no meu sangue atingiu o limite de doações antes do prazo

Nem nas previsões mais otimistas, do Hemocentro de Alegrete e da direção da Rádio Nativa e Alegrete Tudo, através do Jucelino Medeiros, eles imaginaram que, logo nas primeiras horas da tarde, desta terça-feira(14), seriam suspensas as doações em razão de ter atingido a capacidade máxima de armazenamento do Hemocentro Regional.

Ás 14h15min, todos os cadastros realizados e aptos para as doações permaneceram no local, porém, as pessoas que chegaram após esse horário e aqueles que ainda poderão se deslocar até o calçadão vão realizar um cadastro para doações futuras.

Neste dia 14, Dia Mundial do Doador de Sangue, a Campanha da Nativa com o Portal Alegrete Tudo, Hemocentro e apoio da Prefeitura Municipal está sendo uma grande demonstração de amor e solidariedade. “Tenho amor, Tá no meu Sangue”, uma ação em prol da vida.

Em poucas horas de coleta, centenas de pessoas já passaram pelo calçadão e realizaram um dos gestos mais nobres, que é a doação de sangue. A cada bolsa, no mínimo quatro vidas poderão ser salvas, um verdadeiro gesto de apoio, ajuda e reciprocidade ao próximo.

Neste período, militares de Unidades locais, assim como, funcionários de empresas, entidades, Polícia Civil, através da Decrab, autônomos e demais pessoas, muitos doadores pela primeira vez, o que tanto o Diretor Técnico do hemocentro, Oscar Paim, como a assistente social, Fernanda Soares, acrescentam ser muito relevante.

A secretária de Saúde Haraceli Fontoura e a coordenadora da Atenção Básica Mariana Santos também fizeram a sua parte neste dia lindo de temperatura agradável, além da dupla grenal , Cleomar Cerolini e o comerciante Amim Abdelhay.

Pois, além dos que já são doadores, é possível captar novos e, assim, ter uma rotatividade maior.

A Nativa FM e o PAT vão sortear brindes entre todos que comparecerem no calçadão para esta ação.

10 litros de gasolina – posto Takito, Kit com camiseta, boné e brinde da Agrocomercial, Carque da Casa do Frango, almoço para duas pessoas – restaurante Tradução, relógio e uma torta da Optica Nova Visão.

E, a Farmácia São João se uniu à campanha oferecendo alguns exames rápidos, gratuitos, como: de glicemia capilar, verificação de pressão e bioimpedância, assim como, o Consulado do Internacional, através do Cônsul Vilmar Freitas, estará sorteando uma passagem no ônibus com ingresso para o jogo no Beira Rio no próximo dia 5, para todos os colorados.

A assistente social, Fernanda Soares, destaca que é necessário estar de máscara para entrar no ônibus do Hemorgs.

Os homens devem respeitar um período de dois meses entre uma coleta e outra, já para mulheres, o tempo é de três meses. Quem não souber a tipagem, é uma oportunidade de ter essa informação, além de vários exames que são realizados, tudo de forma gratuita.

Portanto, todos estão convidados, doadores de sangue ou não se desejarem participar dessa experiência solidária que salva vidas, até às 16h, no calçadão de Alegrete, com o ônibus do Hemorgs, a realizarem o cadastro para doações futuras no hemocentro.

Pela manhã, a equipe de iluminação da Prefeitura, também, esteve no calçadão para deixar tudo certo.