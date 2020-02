Campanha vai mobilizar população para doação de sangue e medula óssea

Nesta semana, foi lançada pelo projeto Rompendo Mais Fronteiras, uma campanha nacional de doação de sangue e cadastro de voluntários como doadores de medula óssea, com vistas ao feriado de Carnaval, que se aproxima.

Em Alegrete, o planejamento é de uma grande mobilização a partir do dia 17 de fevereiro no Hemocentro Regional do Alegrete.

“A ideia principal gira em torno de solicitar o maior apoio possível no sentido de captar voluntários à doação de sangue e cadastro no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). A nossa equipe estará lá para recebê-los.” – disse a coordenadora Danieli.

O horário de atendimento será das 7h às 13h. Todos os doadores precisam portar identidade civil ou Carteira Nacional de Habilitação, estar bem alimentados, ter dormido mais de 6 horas, pesar mais de 50kg e não ter visitado o Norte do Brasil há menos de um mês. É impedido de doar quem tiver doenças do sangue, autoimunes ou neoplásicas.

O Rompendo Mais Fronteiras começa o ano convocando os voluntários para uma grande Campanha Nacional de Doação de Sangue e Medula Óssea. As ações devem acontecer nos núcleos de todo o Brasil, com dia D em 17 de fevereiro. Para doar, basta comparecer ao Hemocentro. Uma bolsa de sangue pode salvar até 4 vidas.

A coordenadora destaca que o núcleo Rompendo Mais Fronteiras Jovens também está engajado na ação. Os integrantes enfatizam que maiores de 16 anos podem doar sangue, desde que na presença ou com devida autorização dos pais. Para cadastro no Registro de Doadores de Medula Óssea (Redome), no entanto, é preciso ter 18 anos.

O projeto

O Rompendo Mais Fronteiras nasceu em novembro de 2015 no Amazonas através de duas amigas, Karine Chacon Brasil e Adriana Haas Villas Bôas, ambas, de família militar do Exército. Atualmente, o projeto tem 18 núcleos no Brasil e um núcleo no Egito, basicamente com militares e familiares.

O projeto visa auxiliar lares, hospitais, asilos e ajudar pessoas em situações de risco nas áreas de saúde, educação, assistência social, cultura e esportes. Em Alegrete, o núcleo acabou de ser formado, porém, no geral, são cerca de 400 voluntários.