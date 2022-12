Campeonato da LAF esbarra em entraves para uso do estádio Farroupilha

Com a partida confirmada pela categoria principal entre River e Brandão, o estádio não foi liberado. Segundo informou a LAF, o secretário de infraestrutura Mário Rivelino não havia autorizado o uso do estádio. A reportagem entrou em contato com o secretário que confirmou que devido a estiagem o gramado foi regado e ainda pela manhã ele tentou contato com os dirigentes para comunicar que não seria possível realizar o jogo marcado.

Sem nenhum aviso, atletas e dirigentes se deslocaram para o Farroupilha e encontraram o estádio fechado. Houve tentativa de liberação por parte da LAF, mas sem sucesso.

Nas redes sociais, entre jogadores e dirigentes resultaram muitas postagens de protesto: Pouca vergonha. Uma falta de respeito com o pessoal. Não poder jogar num estádio que é do município, ou eles acham que só o Efipan que gira renda dentro do município no esporte. Secretário da infraestrutura isso é uma falta de respeito, mandar molhar o campo do estádio sabendo que teria jogo. Não pensam. Tem muita gente, família que as vezes tiram dinheiro vendendo dentro do estádio. Esses jogos de várzea gira economia tem que voltar os jogos no meio da semana ou no final de semana para movimentar a cidade, ali dentro do estádio o pessoal pode vender seus pastéis, pipoca, refri, água mineral e cerveja. Dizia um dos post.

“No dia do cancelamento soubemos ao meio dia, pelo vice Hamud, que o secretário tinha cancelado, tentamos até o horário do jogo reverter situação, entrando em contato com o secretário e com o prefeito, mas não foi possível”, explicou o coordenador técnico Valdir Knierin.

O jogo entre River Plate e Brandão ainda é pela repescagem. O ganhador desse confronto jogará com o Várzea para definir um semifinalista. Esses confrontos definem o adversário do Operário. Já no outro cruzamento falta acontecer o confronto entre Ibirapuitã x Cruzeiro, o vencedor encara o Boca Juniors, na semifinal.

Uma reunião às pressas na última sexta-feira (9), contornou a situação e o estádio foi liberado para jogos na sexta-feira à noite, sábado, domingo de dia e na última segunda à noite.

Na sexta, o River Plate fez 3 a 0 no Várzea Verde. No sábado, o Brandão venceu 2 a 1 o Raça. Já no domingo dois jogos, o Vila Nova fez 2 a 1 no Sindicato e o Alvorada ganhou de 3 a 2 do Santos.

Time do River Plate goleou o Várzea na noite de sábado no Farroupilha

Na segunda-feira foi realizado mais um jogo. Boca e River empataram sem gols no tempo normal e nas penalidades deu River Plate 7 a 6.

Com estes jogos ficou definida as semifinais da aspirantes. Os confrontos são Brandão x Vila Nova e River Plate x Alvorada.

Segundo confirmação do secretário de infraestrutura Mário Rivelino, o estádio está fechado a partir desta terça-feira para arrumar o gramado visando o Efipan 2023.

O presidente da LAF Paulo Cunha, por sua vez disse que está em tratativas junto a prefeitura para realização dos jogos restantes do amador.