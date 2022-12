Contribuinte enfrenta problema para atualizar valor da última parcela do IPTU

Um problema no sistema de atualização da Secretaria de Finanças, em relação a última parcela do IPTU de 2022, fez com que as pessoas que não pagaram até o dia 10 enfrentem dificuldade em saber o valor para quitar o imposto.

O Secretário Luis Carlos Cáurio explica que já estão tentando solucionar essa situação o mais rápido possível para não prejudicar os contribuintes.

O movimento na Secretaria tem sido intenso nos últimos dias, com pessoas querendo acertar suas dívidas ativas que podem ser reparceladas com descontos até o dia 30 deste mês.