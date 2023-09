Candidatos em campanha na última semana antes da eleição ao Conselho Tutelar

Na última semana antes da eleição para o Conselho Tutelar marcada para dia 1º de outubro, os 11 candidatos ao cargo realizam campanha na busca dos votos dos eleitores alegretenses. Apenas cinco serão eleitos pelo processo de votação.

Para exercer o direito de escolher o seu cadidato e poder votar

na sua secção eleitoral, a pessoa deve ter o título ou um documento com foto. Todas as secções eleitorais que funcionam na Urcamp e demais locais estarão recebendo quem for escolher um dos conselheiros tutelares em 2023. As urnas já foram testadas para este pleito.



Os conselheiros tutelares são responsáveis por zelar pelos diretos das crianças e adolescentes, seguindo o Estatuto das Crianças e dos Adolescentes e as leis que regem esses direitos no Brasil. Eles trabalham em consonância com Ministério Público e Poder Judiciário, sempre buscando resgatar direitos ou assegurar todo e qualquer tipo de direitos a este público em específico