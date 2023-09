Reitor da Unipampa manteve encontro com Papa Francisco

Share on Email

As universidades da América Latina e Caribe, estiveram reunidas em Roma nos dias 20 e 21 de setembro. Os reitores e reitoras discutiram diversos temas que estão na pauta de toda a sociedade internacional, destacando-se: meio ambiente, injustiças sociais, inteligência artificial, ética, relações étnico-raciais, gênero, desemprego, evasão entre outros.

O atual Reitor, Professor Dr, Roberlaine Ribeiro Jorge integrou a comitiva que esteve em Roma em visita ao pontícife da Igreja Católica.

As discussões resultaram em um documento apresentado ao Papa Francisco no dia 22 de setembro, o qual ressaltou a importância das universidades na formação de lideranças que estarão à frente de governos, tendo de enfrentar todos esses desafios.

Roberlaine Jorge, Reitor da Universidade Federa do Pampa – Unipampa, destacou a importância de compartilhar as realidades vividas dos reitores e reitoras junto ao Papa Francisco, uma liderança mundial, sendo uma voz potente no debate desses temas nos fóruns internacionais.

Com informacões da Unipampa