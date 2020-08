Cantora Aline Costiti grava música nova com o carioca Eddie Moraes

Compartilhe











A cantora Aline Costiti já está em estúdio para gravação de nova música de trabalho. A reportagem do Portal Alegrete Tudo conferiu em primeira mão o início da gravação da nova música de trabalho da cantora.

Depois do sucesso “Só Dessa Vez”, que teve participação do cantor Math, agora ela faz duo com o carioca de Campo Grande, Eddie Moraes, que atuou de backing vocal no Grupo Bokaloka, Revelação, Zeca Pagodinho, Alcione, entre outros.

A nova música é uma canção própria de Eddie Moraes que está com um trabalho solo e já emplaca canções em várias rádios do Brasil. Com cara de hit, a canção intitulada “Vai Doer”, foi gravada em Alegrete.

Parceiro no trabalho, o alegretense Edson Silveira do Carmo, proprietário do Home Studio Guitarra Crioula foi o responsável pela captação das vozes na abafada tarde de quinta-feira.

Eddie conversou com a reportagem e contou sua expectativa com a gravação. “Tem tudo para dar certo. Ela (Aline), assimilou muito bem a canção”, avaliou o carioca.

Passava das 14h, quando Aline Costite soltou os primeiras notas. No final da canção admitiu ter errado, podia fazer melhor. Eddie deu uma dica na melodia e logo ela pegou o celular e cantou de novo.

“Pra mim já deu/ não quero mais esse seu vai e vem/ não se decide amar ninguém…., tanto Eddie como Aline Costiti dão um toque especial para música, cada um no seu estilo. O resultado final só depois do maestro Dinho Daumas, do Studio Daumas no Rio de Janeiro, é ele que vai colocar no lugar certo as vozes com os instrumentos, além da mixagem.

Edson do Studio Guitarra Crioula finaliza o trabalho captado em Alegrete. Um trabalho primoroso que vai juntar as duas vozes na canção e finalizar a gravação. Do estúdio na Vila Nova a música “Vai Doer”, vai gravada diretamente para o Rio de Janeiro.

O encontro de Aline e Eddie foi inesperado. O carioca conta que após entrevista no programa X-Tudo da Rádio Nativa FM, com o comunicador Eldio Favero, o radialista sugeriu gravar uma canção com Aline Costiti.

Foi então que Aline topou logo de cara. “Ouvi a canção “Vai Doer”, e me decidi na hora. Vai ser essa”, contou à reportagem. Em pouco mais de 1 hora e meia a gravação foi concluída, todo o trabalho agora será repassado para o Home Studio Guitarra Crioula.

Eddie conta que têm ideia de fazer um clipe. A expectativa agora é de ouvir a canção com o dueto para saber o resultado de muita dedicação no estúdio.

Júlio Cesar Santos Fotos: Júlio Cesar Santos/PAT