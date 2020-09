Cãozinho cruelmente esfaqueado na Zona Leste vai sobreviver

Compartilhe











Como um ser humano é capaz? Esse, sempre será um questionamento diante de atrocidades e crueldades contra animais.

Na última sexta-feira(5), mais um registro que traz à tona o quanto os animais em muitas vezes são mais “humanos” que propriamente a “raça humana”. Esse grupo que é cruel contra os animais é minoria, pois há um contingente enorme de pessoas a favor da causa animal, Ongs, voluntários, entre outros.

Mesmo assim, essa pequena parte não deixa de provocar uma revolta gigantesca com suas atrocidades. Um exemplo recente dessas brutadades envolve um cãozinho que foi esfaqueado na Zona Leste, em Alegrete. Apesar de ter sofrido com a hemorragia, o animal não teve nenhum órgão vital perfurado e está se recuperando.

Chamado de Pit, o proprietário do cãozinho fez um relato em sua rede social ao descrever a covardia. Ele citou que não tinha conhecimento, até o momento, do motivo da maldade, porém, descreveu sua tristeza: venho aqui demostrar minha fúria, minha raiva em saber que existe uma pessoa ruim nesse mundo capaz de fazer isso com um cachorrinho indefeso. Dar duas facadas, uma crueldade. Mas acima de tudo, eu acredito em Deus e sei que ele não dorme e logo ali, a pena dessa pessoa vai chegar”- descreveu. Pediu auxílio para localizar o autor ou qualquer informação que possa identificá-lo para que seja punido.

De acordo com o dono, Pit tem oito anos e é muito amado por todos da casa. Ele é um cão dócil e saiu do pátio por alguns minutos quando retornou ferido.