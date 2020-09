Problemas crônicos: acondicionamento inadequado e falta de observância ao horário da coleta do lixo

Compartilhe











Um dos problemas que já foi pauta incontáveis vezes no PAT se refere ao descarte irregular de lixo. Apesar das lixeiras e coletores disponíveis nas ruas, diversos tipos de resíduos se espalham pelos meios-fios e calçadas. Na manhã de sábado(5), os funcionários de uma loja localizada na Gaspar Martins entraram em contato com a reportagem para mais uma vez salientar a falta de educação de algumas pessoas.

Na maioria dos casos, o lixo fica acumulado próximo, mas do lado de fora dos recipientes adequados.

” Todos os dias a cena se repete, chegamos e a frente da loja ou imediações estão com esse aspecto deplorável em relação ao lixo armazenado de forma irregular e descartado em horários impróprios. Ligamos para a Prefeitura e colocamos um aviso explicando o horário da coleta para contribuir, mesmo assim, o resultado ainda é esse, lixo espalhado pelas calçadas” comentou um dos comerciários.

Eles destacam que não é somente o fato de colocar o lixo no horário errado, muitas pessoas realizam o descarte do lixo acondicionado em sacos com restos de alimentos e deixam no chão. “Pouco tempo depois os cães vão rasgar e espalhar. Assim como, o fato de não ser uma coleta seletiva e, entre os alimentos estão vários outros detritos, até mesmo lixo de banheiro” – descreveu.

Diante do problema não ser apenas na região central, mas também em todos os locais da cidade, no mês passado, a Prefeitura Municipal de Alegrete, através das Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura, Saúde e Departamento de Comunicação, lançou uma campanha “Alegrete + Limpo”. O objetivo é conscientizar a população sobre o descarte correto de resíduos sólidos. A ação envolve diversos setores da administração municipal, instituições públicas e privadas do município, associações, cooperativas e toda a comunidade alegretense.

Alegrete, também, conta com a coleta seletiva que é um dos recursos fundamentais para sanar problemas ambientais, pois promove a separação correta dos recicláveis, evitando assim o acúmulo e a contaminação dos materiais recicláveis, gerando valor e diminuindo custos ambientais. Mas tudo passa pela conscientização e a educação da população.