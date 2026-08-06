Capacitação abre portas para o mercado da beleza em Alegrete

A iniciativa busca oferecer capacitação técnica e prática, preparando os participantes para o mercado de trabalho e incentivando o empreendedorismo.

As aulas são ministradas por profissionais com experiência na área. A instrutora Liziane Trindade é responsável pelo curso de Cabeleireiro, enquanto Lilian Rodrigues conduz a formação em Manicure. Durante o período de capacitação, os alunos terão acesso a conteúdos teóricos e atividades práticas voltadas ao desenvolvimento das principais técnicas exigidas pelo setor.

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O objetivo dos cursos é oportunizar conhecimento e qualificação para pessoas interessadas em construir uma nova trajetória profissional ou ampliar suas possibilidades de atuação. Além da preparação para o mercado de trabalho, a formação incentiva que os participantes possam empreender, oferecendo serviços de forma autônoma e gerando renda a partir das habilidades adquiridas.

A iniciativa reforça o compromisso do Centro Profissionalizante Nehyta Ramos com a capacitação da comunidade, promovendo ações que contribuem para o desenvolvimento profissional e a valorização da mão de obra local. Ao investir na formação de novos profissionais, o município fortalece a geração de oportunidades e estimula o crescimento econômico por meio da qualificação