De olho nas vagas: alegretenses enfrentam concurso da Polícia Penal neste domingo

Neste domingo (9), serão aplicadas as provas do concurso da Polícia Penal do Estado, que ocorrerão nas cidades de Porto Alegre, Canoas e Cachoeirinha. Entre os participantes, estarão diversos moradores de Alegrete, que viajarão até a Região Metropolitana em busca do sonho de ingressar na carreira policial.

A movimentação já começa no sábado (8), quando excursões organizadas no município partirão rumo aos locais de prova. Depois de meses de preparação, os candidatos chegam à reta final com expectativas positivas para conquistar uma das vagas ofertadas. A reportagem conversou com dois alegretenses que irão realizar o certame. Ambos preferiram não se identificar, mas compartilharam como foi a preparação e o sentimento às vésperas da prova.

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Um dos candidatos revelou que já vinha estudando para concursos públicos há bastante tempo. Com a publicação do edital da Polícia Penal, decidiu intensificar os estudos especificamente para a seleção. “Eu já estudava para concursos há bastante tempo, mas quando saiu o edital passei a focar exclusivamente na Polícia Penal. Intensifiquei a preparação, revisei bastante o conteúdo e estou confiante para fazer uma boa prova no domingo”, relatou.

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Outro candidato destacou que sua formação em Direito foi um diferencial durante os estudos, principalmente nas disciplinas jurídicas. Entretanto, afirmou que encontrou dificuldades em uma matéria específica.

“As matérias ligadas ao Direito foram mais tranquilas para mim por causa da minha formação. O maior desafio foi raciocínio lógico. É uma disciplina que eu não domino muito. Tem negação de proposições, diversas questões que exigem bastante atenção. É algo bem chato, mas vamos lá. Saímos no sábado de Alegrete e esperamos que tudo dê certo”, comentou.

O concurso da Polícia Penal do Rio Grande do Sul registra grande concorrência. Conforme dados divulgados pela banca organizadora, 56.562 inscrições foram homologadas após o encerramento do prazo para pagamento da taxa de inscrição. Inicialmente, o certame havia recebido quase 90 mil inscrições, mas parte dos candidatos não confirmou a participação.

O cargo de Policial Penal concentra o maior número de concorrentes, com 31.726 candidatos inscritos. Já o cargo de Técnico Administrativo da Polícia Penal soma 15.713 inscritos. Os demais candidatos disputarão vagas para Analista da Polícia Penal.

Horários das provas

Os candidatos ao cargo de Policial Penal realizarão a prova no turno da manhã. Os portões serão abertos às 8h, fechados às 9h, e a prova terá início às 9h20, com duração de quatro horas. Já os candidatos aos cargos de Técnico Administrativo e Analista da Polícia Penal farão as avaliações no turno da tarde. Os portões abrem às 14h30, fecham às 15h30 e as provas começam às 15h50.

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A carreira

A Polícia Penal é responsável pela segurança, vigilância, custódia, escolta e fiscalização das pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais do Rio Grande do Sul. Os servidores atuam na manutenção da ordem e da disciplina nos estabelecimentos penais, realizam escoltas, acompanham movimentações internas e externas de apenados e contribuem para a execução das políticas de segurança e ressocialização no sistema prisional.

Nos últimos anos, a carreira ganhou ainda mais relevância após a Polícia Penal passar a integrar oficialmente os órgãos de segurança pública previstos na Constituição Federal. A estabilidade, a remuneração e a importância da função fazem com que o concurso esteja entre os mais disputados do Estado.