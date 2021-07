CAPSi segue atendimento dentro das normas do novo Decreto em relação à pandemia

A Prefeitura de Alegrete publicou decreto que recepciona e adota o Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021, que: “Institui o Sistema de Avisos, Alertas e Ações para fins de monitoramento, prevenção e enfrentamento à pandemia de COVID-19 no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território estadual e dá outras providências”, e suas atualizações.

Houve flexibilização de algumas atividades, mas os cuidados devem seguir os mesmos, porque a pandemia continua e nos últimos dias aumentou o números de infectados.

Um serviço que continua atendendo e nunca parou foi o CAPS i que fica no bairro Ibirapuitã. A psicóloga Nádia Mileto coordenadora da saúde mental de Alegrete diz que os atendimentos continuam com todos os cuidados sanitários exigidos.

– Nunca deixamos de atender, porque sabemos da necessidade das pessoas e nossa equipe sempre esteve pronta e atenta para ajudar nossas crianças e adolescentes.

Esses foram expostos na pandemia a falta de convívio com os colegas nas escolas e muitos outros problemas em família que chegaram ao CAPSi e foram acolhidos e atendidos pela equipe.