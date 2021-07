SEDETUR realiza organização do calendário de eventos do município e solicita informações de instituições

A Prefeitura de Alegrete, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, informa que está organizando o calendário municipal de eventos do 2º semestre de 2021 e 1º semestre de 2022.

A Secretaria também comunica que o Governo do Estado do RS possui a ferramenta “Calendário de Eventos Turísticos do Estado RS” disponível no endereço eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo do RS que objetiva a divulgação dos eventos dos municípios visando a promoção de emprego e renda ao povo gaúcho.

Para isso, solicita que instituições, associações e organizadores de eventos, informem suas programações e relacione os eventos de sua responsabilidade previstos para o período. Os dados servirão para alimentar a ferramenta e podem ser informados à SEDETUR através de:

a) preenchimento do formulário digital: https://forms.gle/ohZxbhFr3DrbRreb9

b) envio de e-mail para: [email protected]; ou

c) envio de ofício à SEDETUR.

No envio de e-mail ou ofício, será necessário informar: nome do evento; edição; município; data de início e encerramento (se houver); horário; descrição; programação; local do evento; endereço; contato; tipo de evento; entidade organizadora; responsável pelo cadastro e informações complementares.