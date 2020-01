Carnaval do Friends com cinco noites de folia ao ar livre

VALOR À VISTA PACOTE 5 NOITES DE OPEN BAR CAMAROTE BLOCO FRIENDS BAR: R$ 160,00

VALOR PARCELADO EM ATÉ 3x: R$ 170,00

PACOTE 5 NOITES PISTA:

Entrada a partir da 00:00

Incluso somente a pulseira do evento para as 5 noites

VALOR À VISTA PACOTE PISTA 5 NOITES: R$ 60,00

VALOR PARCELADO EM ATÉ 3x: R$ 70,00.

Para quem quiser curtir o Carnaval do Friends Bar por dia, vai ser conforme a disponibilidade do local e vai ser vendidos ingressos na hora!

VALORES POR DIA NA HORA:

Camarote Bloco Friends Bar: R$ 60,00 (incluso open bar das 22h a 1h e acesso ao camarote toda noite)

Pista: R$ 20,00 (entrada a partir da 00:00)

PREÇOS PROMOCIONAIS PARA BLOCOS: acima de 10 pessoas.

Mais informações no Friends Bar. Estão preparados para o melhor Carnaval da Região? Faz as tuas contas e vê o que sai melhor pra ti, se é por dia ou os pacotes e convida todo mundo. Venha fazer parte de mais um Carnaval com a gente!