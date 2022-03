Carro bate em poste, pega fogo, e motorista morre na Estrada do Mar

Um acidente na altura do km 19, na praia de Atlântida Sul, em Osório, Litoral Norte do estado, às 20h20 desta sexta-feira (4), deixou uma pessoa morta na ERS-389, conhecida como Estrada do Mar. De acordo com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), é um homem de 57 anos.

O trânsito no sentido Xangri-lá a Osório era desviado por dentro das praias, segundo o CRBM. No sentido inverso, o fluxo era normal.

Conforme o CRBM, o Focus saiu da pista e se chocou de frente em um poste de energia elétrica. O motorista e uma passageira desceram do veículo, aparentemente sem lesões corporais, mas, em seguida, o condutor voltou ao veículo energizado e foi eletrocutado.

A mulher foi socorrida pela ambulância do Samu e conduzida a um hospital. A Polícia Civil de Osório foi ao local, assim como os bombeiros do batalhão da cidade precisaram combater as chamas, que consumiram o automóvel.

Fonte: G1