Carro capota após aquaplanar na RSC 377

O motorista, que saiu ileso, disse que o veículo aquaplanou e capotou.

O acidente foi manhã desta terça-feira(18), por volta das 7h30min, e o Comando Rodoviário da Brigada Militar atendeu a ocorrência de trânsito na RSC 377, no KM 330.

No local, os policiais constataram que o Prisma já tinha sido removido, da rodovia, pelo guincho particular. O motorista relatou que trafegava sentido São Francisco de Assis/ Manoel Viana. No KM 330, na localidade da Ponte do Arroio Inhacundá, ele perdeu o controle do carro após aquaplanar. O Prisma capotou e ficou na pista.

Sem lesões, o homem foi identificado e liberado. No momento do acidente estaria chovendo.