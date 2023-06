Carro capota e cai dentro de posto da PRF em Porto Alegre

Um acidente inusitado ocorreu por volta das 0h40 deste domingo (4), em Porto Alegre. Um carro emplacado em São Leopoldo invadiu o pátio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-290 , a Freeway, próximo ao acesso à BR-116.

O veículo Fox, que trafegava no sentido Capital-Litoral, capotou no quilômetro 91 da rodovia. Após o acidente, o carro acabou indo parar no pátio do posto da PRF. Não há informação sobre as causas do capotamento.

A motorista do veículo, de 27 anos, e o passageiro, de 29, ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre. De acordo com atualização da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da Capital na manhã deste domingo (4), ambos permanecem no HPS e o estado da condutora é grave, enquanto o carona está em observação. Nenhum policial ficou ferido, de acordo com a PRF.

Por g1 RS