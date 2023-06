Antônia traz para Alegrete o título de Miss Trans Rio Grande do Sul

Com uma trajetória marcada por pioneirismo e determinação, Antônia tem se destacado em diversos títulos.

Uma das primeiras conquistas notáveis de Antônia foi o título de primeira rainha trans de bateria do Rio Grande do Sul, na escola de samba Imperatriz da Praça Nova. Esse marco histórico evidenciou sua coragem e talento, abrindo caminho para outras oportunidades em sua carreira.

Casos de raiva em bovinos são confirmados e outros focos são investigados no interior

No dia 3 de junho, Antônia coroou-se como Miss Rio Grande do Sul Trans. Representando sua cidade natal, Alegrete, no concurso Miss Rio Grande do Sul Trans Oficial, Antônia mostrou toda a sua beleza e carisma, conquistando o título e abrindo portas para representar seu estado na etapa gaúcha nacional em São Paulo.

Em uma entrevista ao PAT, Antônia expressou seu espírito resiliente e determinado, enfatizando que cada obstáculo que enfrentou ao longo de sua jornada só a fortaleceu ainda mais. Ela mencionou as adversidades e críticas que enfrentou, mas ressaltou que sempre esteve disposta a superá-las para alcançar o sucesso. “Para ser destaque, muitas vezes há marteladas”, afirmou.

A pequena Ranin é uma jordaniana que adora a polícia

A jovem também compartilhou sua gratidão por todos que a apoiaram em sua jornada, reconhecendo que, assim como há aqueles que desejam vê-la fracassar, também existem pessoas que a apoiam incondicionalmente. Sua determinação e força inspiram não apenas a comunidade trans, mas também a todos que a conhecem.

Além dos títulos de rainha de bateria e Miss Rio Grande do Sul Trans, Antônia acumula em seu currículo inúmeros concursos, desfiles e participações em eventos nacionais. Sua presença e sucesso nesses espaços contribuem para promover a diversidade cultural e o glamour da comunidade trans.

O concurso Miss Brasil Trans Oficial, fundado por Rosana Star em 1994, é reconhecido como o maior concurso do Brasil no segmento. Sua missão é trazer visibilidade e conscientização para a diversidade e a riqueza cultural da comunidade trans. Com sua coragem e determinação, Antônia está pronta para representar Alegrete e o Rio Grande do Sul nessa competição nacional, levando consigo a força e o empoderamento de todas as pessoas trans.

Antônia Monteiro é uma verdadeira inspiração, quebrando barreiras e desafiando paradigmas. Sua jornada de sucesso é um exemplo de superação e resiliência, provando que a determinação e a garra podem levar ao alcance de sonhos e a conquista de espaços antes inimagináveis.