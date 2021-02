Carro é abandonado, em vala, no interior de Alegrete

Compartilhe















Na manhã desta quarta-feira(24), uma denúncia levou uma guarnição da Brigada Militar até a Estrada do Catimbau, interior de Alegrete.

No local indicado, cerca de 14KM da cidade, os policiais se depararam com o veículo Corsa, abandonado, dentro de uma vala. Não havia vítimas, tampouco, proprietário, condutor ou alguém que pudesse repassar qualquer informação sobre o ocorrido.

Tudo indica que o motorista tenha perdido o controle do carro, saiu da estrada e caiu em uma vala. Na consulta do sistema integrado, não havia irregularidades em relação ao veículo, que estava fora da estrada e não apresentava nenhum outro risco para os demais condutores. Diante da situação, o carro permaneceu no mesmo local.

O Corsa estava em uma vala entre a vegetação. Também, não houve nenhum registro de pessoas feridas nas unidades de saúde, até o momento da averiguação, na manhã de hoje.