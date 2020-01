Carro locado em Cachoeirinha foi vendido em Alegrete

Veículo é recolhido ao depósito do Detran por suposta apropriação indébita em Alegrete.

Na tarde de ontem(24), durante patrulhamento ostensivo, uma guarnição foi abordada na rua Daltro Filho. O homem disse aos policiais que possui uma loja de locação de veículos na cidade de Cachoeirinha. No último dia 9 teria alugado um Fox para um indivíduo que não retornou no prazo combinado e também não entrou mais em contato. Diante disso, o proprietário do carro fez um registro na Delegacia por apropriação indébita.

Na sequência passou a rastrear o veículo pelo GPS. Ele descobriu que o carro estava em Alegrete e veio até a cidade. Aqui, no endereço em que o veículo foi localizado, na Cohab Restinga, o responsável disse que havia comprado o Fox através de um contato via WhatApp. Ele repassou os números para os policiais.

Também afirmou que teria pago o valor de R$ 15.000,00 pelo carro e recebeu uma procuração além de um DUT. Entretanto, na consulta ao sistema ficou esclarecido que os dados desses documentos seriam falsos pois não há registro de pessoas com o número de identidade e filiação fornecidos. Diante dos fatos, foi realizado contato com autoridade policial que determinou registro simples, por possível apropriação indébita e o recolhimento do veículo para o depósito do Detran.

O carro estava em uma oficina pois no trajeto de Santa Maria/Alegrete o condutor sofreu um acidente.