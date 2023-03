Carros colidem em cruzamento da Rua dos Andradas

Na tarde deste sábado(25), por volta das 14h, um acidente envolvendo três veículos resultou em danos materiais.

Segundo informações da Guarda Municipal, o motorista do UP trafegava na rua 20 de Setembro ( sentido leste/oeste). No cruzamento com a Rua Dos Andradas teria avançado a preferencial, desta forma, foi abalroado pelo Fiat Mob.

Com o impacto, o UP foi lançado na contramão, chocando-se no Gol que vinha pela 20 de Setembro, no sentido contrário. O Fiat Mob também colidiu em um poste de energia do canteiro central.

Não houve feridos e a Guarda Municipal atendeu a ocorrência.