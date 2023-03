Presos se rebelam no Presídio de Rosário do Sul

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações da WEB Rádio GC, um tiroteio no início desta tarde(25), teria deixado pelo menos dois mortos e seis feridos, no Presídio de Rosário do Sul.

Uma grande concentração de familiares em busca de notícias formou-se em frente à Casa Prisional. A ocorrência está em andamento, sem confirmações oficiais.

Efetivos da Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e da Susepe estão no local.

As armas estariam de posse dos apenados, sem mais detalhes, até o momento do ocorrido.

A reportagem será atualizada.

Informações WEB Rádio GC