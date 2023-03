Homem é preso suspeito de matar e ocultar cadáveres em Alegrete

A Polícia Civil, prendeu na manhã deste sábado (25), um homem de 33 anos. A ação foi por meio dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Alegrete e com o apoio dos policiais civis da Delegacia de Polícia Especializada na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeato (DECRAB) de Alegrete, sob a coordenação da delegada Fernanda Mendonça.

Leia Mais: Dudu, uma história de vida que é pura inspiração

O homem é suspeito de ter matado duas pessoas e ocultado seus cadáveres em local próximo à sua residência.

O preso é investigado em inquéritos policiais que apuram o encontro de duas ossadas em uma região de mato há algumas semanas, no bairro Santo Antônio, atrás de um campo de futebol.

Pelos elementos até então colhidos, ele é suspeito de ser o autor da morte das duas vítimas encontradas, cujas identidades serão confirmadas por meio de perícia genética. Ainda, é suspeito da prática de tráfico de drogas e de ameaçar e lesionar testemunhas.

Comissão da Assercal registra procura por camarotes a uma semana dos desfiles

A “Operação Cova Rasa” teve início após informações de que algumas pessoas que estavam desaparecidas teriam sido mortas e enterradas em um mato no bairro Santo Antônio. Foram abertos inquéritos policiais para apurar as possíveis mortes após a Polícia Civil e a Brigada Militar terem encontrado ossadas humanas na região, indicando que o local se constituiria em verdadeiro cemitério clandestino. Os materiais já foram encaminhados para perícia ao IGP a fim de confirmar a identidade das vítimas, possíveis usuárias de drogas que estavam devendo ao tráfico.

Leia Mais:Alerta: é crítico o estoque de sangue do Hemocentro Regional

Após colher elementos suficientes, a autoridade policial representou ao poder judiciário pela prisão do suspeito e por mandados de busca e apreensão. Os pedidos foram deferidos e, nesta manhã, policiais civis foram aos endereços do suspeito e cumpriram os mandados. As investigações dos homicídios continuam em busca de mais elementos e de outras vítimas do mesmo grupo criminoso. O preso já tinha antecedentes policiais por vários crimes, dentre eles tráfico de drogas e associação ao tráfico, extorsão, ameaça, receptação, porte ilegal de arma de fogo, estelionato, entre outros. Após a captura, ele foi levado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento para as diligências de praxe e encaminhado ao presídio de Alegrete.

Denúncias à Polícia Civil em Alegrete: (55) 34270318 ou (55) 984511689