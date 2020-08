Carros da Expresso D’Oeste que iniciam atividades amanhã, 1° de setembro, passaram por vistoria

Compartilhe











Na manhã de domingo(30), mesmo com o tempo chuvoso os ônibus da empresa Expresso Fronteira D’Oeste passaram pela vistoria da fiscalização da Secretaria de Segurança Pública Mobilidade e Cidadania. Desta forma os carros foram liberados para rodarem. Em contato com o Secretário da pasta, Luciano Pereira, o mesmo ressaltou que a vistoria ocorreu em todos os veículos e estão aptos a exercerem o serviço no Município.

A empresa vai operar oito linhas do transporte urbano, sem alteração nos horários: Vila Piola/Vila Nova, Polivalente/Prado/Ibirapuitã, João XXIII/Nova Brasília/Medianeira, Prado/Santa Casa, Vera Cruz Santos Dumont, Vera Cruz/Dr. Romário, Favila/Terminal e Terminal/Nova Brasília.

Na manhã da última quinta-feira, 27, a empresa Expresso Fronteira D’Oeste apresentou à comunidade os ônibus que irão operar o transporte coletivo urbano em Alegrete a partir de 1° de setembro. Todos os ônibus têm acessibilidade, assim como,o sistema de bilhetagem eletrônica está sendo implementado.

Inicialmente foram contratados 10 motoristas e 10 cobradores que já atuavam nas empresas Vaucher e Nogueira. Numa segunda etapa, serão contratados novos servidores, por esse motivo, a Expresso D’Oeste está recebendo currículos que podem ser entregues no Sindicato dos Rodoviários.