UTI Neo lotada com bebês de cidades da Região

O serviço de UTI Neonatal de Alegrete, referência do Estado em atendimento a prematuros do Município e de outras cidades gaúchas, está lotado. A informação é de que dos dez leitos todos estão ocupados com bebês de 800 gramas a pouco mais de um quilo.

A chefe da UTI Neonatal, Dra Marilene Campagnolo, informa que a UTI sempre está com a capacidade máxima de atendimento, porque é referência de atendimento a outros municípios.

Um dos motivos de nascimento de prematuros, conforme ela, é a não realização correta do pré natal, das consultas e exames – mês a mês de acompanhamento da gestação que toda mulher deve ter.

A médica pediatra diz, também, que mesmo a UTI estando lotada, a maioria não é com prematuros de Alegrete e isso a deixa mais tranquila no sentido de que os cuidados com o crescimento dos bebês, com o pré Natal estão bem, com raras exceções aqui no Município, considera. Grande parte dos que atualmente estão internados na UTI neo de Alegrete são de ciades da região; Quari, Itaqui, São Gabriel, entre outras.

Toda mulher gestante deve, ao saber da gravidez, procurar um médico em sua ESFs e iniciar o Pré Natal, porque isso evita muitos problemas de saúde nas crianças entre eles a prematuridade, salienta Marilene Campagnolo. A saúde de um filho começa pela mãe, atesta

O serviço, com os mais modernos equipamentos, salva centenas de prematuros de várias cidades gaúchas com todos os cuidados necessários para que estas pequenas vidas ganhem peso e cresçam normalmente. As vezes, de acordo com a prematuridade, algumas ficam até por quatro meses internadas na NEO.

Vera Soares Pedroso