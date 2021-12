Casa do Frango realiza sorteio da Promoção Aniversário Premiado – 20 anos

No último sábado (18), foi realizado em clima de festa o sorteio do Aniversário Premiado 20 Anos – Casa do Frango.



O evento aconteceu no horário previsto e contou com a participação da Família Pandolfi, os colaboradores da empresa, clientes, imprensa e amigos.



A promoção foi divulgada no mês de setembro deste ano e, todos os clientes que realizavam suas compras a partir de R$ 100,00 ganhavam um cupom para concorrer aos belíssimos prêmios. Outro diferencial foi o “Dia D” em dias específicos, onde o cliente apresentava a carteira de vacinação com as duas doses comprovadas contra a COVID 19, e, independente do valor da compra, ganhava um cupom. Esse foi um incentivo para que todos pudessem tomar a vacina e ainda participar da promoção.

Abaixo, segue a lista dos ganhadores do sorteio – Casa do Frango!

1º prêmio: Um boi gordo;

Ganhadora: Lérida Faraco Martini

2º prêmio: Um capão gordo carneado:

Ganhadora: Quelem Duarte Soares

3ª prêmio: Um barril de chopp mais chopeira 30 litros, instalado na sua casa (Chopp Fronz);

Ganhadora: Cleiciane Sabino de Oliveira

4º prêmio: Um frango crioulo + Kit de produtos da Casa do Frango;

Ganhador: Eduardo de Oliveira

5º prêmio: Uma churrasqueira de latão completa;

Ganhador: Luiz Ivan Moura Nunes

Além desses, foram sorteados vários prêmios vale- compras de R$ 100,00 e R$ 250,00 e garrafas tèrmicas personalizadas da Casa do Frango.

Todos os prêmios, poderão ser convertidos em vale compras (valor sob consulta na retirada).

A Família Pandofi agradece a participação de todos os clientes e amigos e, aproveita para desejar um Feliz Natal e um novo Ano repleto de saúde, paz e compreensão.

Boas Festas!

Para o ano de 2022, mais novidades!

Casa do Frango – Seu super do Baita Chão!

