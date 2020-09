Casa do Gaúcho realizou mais um sorteio, neste 19 de setembro

Compartilhe









Em mais um 20 de setembro a Casa do Gaúcho, através do empresário Pedro Gollo, sua esposa Sandra Gollo e toda a equipe de colaboradores, fizeram de um maneira diferente dos anos anteriores, a promoção – Casa do Gaúcho, garante teu churrasco, neste 20 de setembro.

A promoção foi uma forma de agradecimento pelos trinta anos de história, sempre oferecendo qualidade, atendimento e preços justos em pilchas, encilhas e artigos para o gaúcho e a prenda da cidade e do campo.

Todos os clientes que realizaram suas compras no mês de setembro, estavam concorrendo e, a feliz contemplada foi a senhora Dulce Helena Oliveira Vilaverde, que comprou um par de botas e foi a ganhadora, levando para casa um capão vivo e um kit churrasco completo.

Pedro Gollo, desejou a todos um feliz “Dia do Gaúcho”, agradeceu a confiança, destacando que não poderia deixar a data passar em branco. O prêmio escolhido esse ano, foi com o intuito do contemplado poder comemorar a data com a família, no aconchego do lar, saboreando um bom churrasco e ciente que pode contar sempre com a Casa do Gaúcho.

Casa do Gaúcho em dois endereços:

Avenida Eurípedes Brasil Milano, 2055

Andradas, 479

Aline Menezes