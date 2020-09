Comemoração do Dia do Gaúcho ao estilo Drive In

Compartilhe









Aconteceu neste último final de semana, o primeiro Drive In – Show de Alegrete. Um evento inovador, organizado por um grupo de amigos com objetivo de oferecer à comunidade um momento de alegria, descontração, relembrar as grandes festas da Semana Farroupilha, os bailes, os shows e comemorar uma data que muito honra o povo gaúcho.

Drive In é um novo formato de shows, propício para a época, onde os cuidados devem ser redobrados e o distanciamento social é a forma mais eficaz de evitar a propagação da COVID-19.

O evento aconteceu nos dias 18, 19 e 20 de setembro, na Avenida República Riograndense. Na abertura, dia 18, o show foi por conta do grupo local “Temperado a Gaitaço” e logo após, “Furacão da Vaneira”. No dia 19, a festa foi com os talentos da terra. A Abertura com “Os Chacreiros”, logo em seguida, Gordo Paim, Lucas Benevides e o encerramento com Hemerson Mendonça. No domingo, 20, teve show com “É os guris” e o encerramento foi com o Grupo Sorriso Lindo, cantando seus sucessos que encantaram o público presente.

Os organizadores do Drive In, agradeceram a fiscalização do município, Bombeiros, Brigada Militar e a Guarda Municipal que ajudaram a garantir a segurança do evento. Também agradeceram todos que aderiram a ideia, a equipe de apoio, as inúmeras pessoas que colaboraram de uma forma ou outra, os patrocinadores, a família, aos músicos e à comunidade que se fez presente.

Drive In. Viva o Alegrete! Viva o Rio Grande do Sul!

