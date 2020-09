Governo do Estado anuncia mais 5 milhões para a ERS 566

Compartilhe









O transporte da produção agropecuária da Fronteira Oeste está prestes a ganhar um novo trecho de rodovia pavimentada e mais segura. O governador Eduardo Leite, acompanhado do secretário dos Transportes Juvir Costella, do líder do governo, deputado Frederico Antunes e do deputado Eric Lins anunciou nesta segunda-feira (21), o aporte de mais R$ 5 milhões em recursos para as obras da ERS-566, entre Alegrete e Maçambará, cujo o trabalho já começou e está em estágio avançado.

A obra, abrange o trecho entre o km 5 e o km 10 da rodovia. Até o final do ano, a expectativa é da entrega de um trecho totalmente concluído de 8,5 KM ininterruptos de asfalto na saída da cidade. A pavimentação na ERS-566 também conta com investimento de recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide).

O deputado Frederico Antunes participa do anúncio de mais R$ 5 milhões para obras de pavimentação na rodovia.

“É uma conquista não só para as duas cidades, mas também para toda a região. A ERS-566 terá melhores condições de trafegabilidade e irá contribuir para o desenvolvimento da economia local, como o escoamento da safra de arroz e dos gêneros de primeira necessidade. Sei que nossos recursos são escassos e agradeço ao governador Leite e o secretário Costella por fazer tudo o que é possível. É importante destacarmos que até agora já foram investidos neste ano R$ 3,5 milhões. E agora serão mais R$ 5 milhões, até o final do ano, que completará 8,5 km após trevo das quatro bocas. Além das quatro bocas, o governo já havia liberado em 2019, R$ 1,5 milhões para a ERS 566”, comemorou Frederico.

De acordo com o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, a obra “É uma conquista para os alegretenses e a comunidade de Maçambará, pois receberão uma rodovia mais segura e que irá colaborar para o desenvolvimento de economia local, especialmente no escoamento da safra de arroz”, ressalta Costella.

Acompanharam também o evento, transmitido pelo canal de YouTube do governo do Estado, o vice-governador Ranolfo Vieira Jr.; os secretários da Casa Civil, Otomar Vivian; o diretor geral do DAER, Luciano Faustino, além de deputados, prefeitos, vereadores e empresários da região da fronteira.