Casa do Papai Noel no Tancredo Neves já recebeu mais de 100 visitas

A Casa do Papai Noel e A Fábrica de Brinquedos neste ano, está em novo local. Desde domingo (22), o espaço foi aberto para visitação que se estende até o dia 25 de dezembro.

No primeiro dia foram contabilizados 120 atendimentos. E o Projeto Então É Natal já efetuou de doações para criançada do Bairro Tancredo Neves. Em três horas foi possível visitar a casa que já na entrada encanta pela belíssima decoração natalina.

Nesta segunda-feira (23), a casa abre suas portas para mais um dia levando o encanto natalino aos alegretenses e visitantes.

Segundo Eider Penna, idealizador do projeto, o local escolhido foi o Largo do Bairro Tancredo Neves,( conhecido como Várzea), bairro onde ele mora. O artista idealizador e criador do Então é Natal, abriu as portas de sua própria casa para realizar o evento em 2019.

“A casa do bom velhinho só foi possível com a ajuda dos moradores, eles transformaram o largo num lindo espaço natalino: A Vila de Natal”, comentou Penna.

Além da Casa do Papai Noel, haverá na residência de seu irmão Ramiro, que mora ao lado, a Fábrica de Brinquedos do Noel. Tema do ano de 2018, que encantou a todos que visitaram o projeto no ano anterior, novamente estará inserido no projeto.

O horário de visitação será das 20h até as 23h no dia 23, e no dia 24, a novidade será o atendimento após a Ceia de Natal, na virada de 24 para 25, a partir das 00:45 até as 02:30 da madrugada para quem quiser visitar o bom velhinho na Noite de Natal.

Haverá recebimento de doações de brinquedos que vão ser entregues para crianças carentes. Uma equipe vai receber as doações nos dias de atendimento em frente a Casa do Noel.

O projeto em seu 4º ano, é totalmente feito com ajuda de parceiros e voluntários que a cada ano se superam e levam alegria a centenas de alegretenses e visitantes de outras cidades.

Júlio Cesar Santos Fotos: Projeto Então É Natal (divulgação)