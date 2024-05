Município já aplicou mais de 12 mil doses contra Influenza e taxa de cobertura alcança 41%

Os dados divulgados pelo governo federal em relação ao município de Alegrete na vacinação contra a Influenza 2024, até o último dia 9, dão conta que a taxa de cobertura vacinal alcançou 41, 63% da população geral.

Um gráfico organizado pelo profissional Marcos Rego, fez um comparativo da vacinação em Alegrete. Já foram aplicadas 12.792 doses. Só em doses únicas o número é de 12.599, mais 192 em D1 e duas em D2. Na taxa de cobertura comparativa a nível estadual já é de 36,20%, enquanto no Brasil a cobertura ainda é menor (29,71%).

Em Alegrete, a população alvo que mais se imunizou até o momento está entre o público idoso (47,32%), logo em seguida está as crianças que tem um percentual de 23,21%. Entre o público de gestantes a taxa vacinal é de 16,10% e entre puérperas a cobertura é de 14,13%.

No município, a imunização contra influenza está liberada para todos os públicos a partir de 6 meses de idade. E possível receber a vacina em todas as salas de vacinas do município. No ato da vacinação é necessário levar documento de identificação. Crianças e adolescentes devem portar cartão de vacinação.