Acesso a Porto Alegre é restrito com trechos interditados na BR 290

Em Alegrete, ex-BBB Matteus Amaral, faz apelo para doações aos atingidos pela cheia no RS

A Polícia Rodoviária Federal, aqui na região, informa que a BR 290 continua com interdições em Guaíba e um ponto em Charqueadas, onde foi feito um aterro e por onde só está liberado tráfego de veículos com doações e de serviços essenciais. E com a Rio Guaíba mantendo o nível elevado o acesso a capital continua limitado pela principal rodovia do Estado.

Alegrete registra o primeiro frio do ano

Já para se deslocar a Santa Maria, só pela BR 290, entrando na RS 158. A estrada que passa por São Vicente e São Pedro continua interditada na ponte da localidade de Toropi, onde o DNIT continua fazendo um desvio, por terra, porém ainda não tem previsão de restabelecer o tráfego naquele trecho da rodovia.

É importante que as pessoas evitem se deslocar entre as cidades gaúchas, porque existe dificuldades de toda ordem em várias cidades do Vale do Taquari e na capital gaúcha, muito afetada pela tragédia climática no RS.