Alegrete registra o primeiro frio do ano

Alegrete registrou, no início da manhã, deste dia 14 de maio, o primeiro frio mais intenso do ano. O termômetro, junto a ponte Borges de Medeiros, marcava 5ºC e na rua gente encolhida e todos sentindo a baixa temperatura.

O sol que brilhou neste dia como um alento a todos os que enfrentaram a cheia do Ibirapuitã aqui no Município e a toda a comunidade.

Pela previsão de institutos de metereologia teremos uma semana com muito frio em Alegrete . Na quarta-feira, inclusive, está previsto 3ºC e novamente a incidência de geada. Para a quinta-feira (16), está previsto chuva no Município. Este clima de inverno vai permanecer por aqui até o próximo dia 21 de maio.

Para enfrentar as baixas temperaturas é recomendado que as pessoas usem bastante agasalho, muita bastante água e façam a ingestão de frutas ricas em vitamisna C abundantes nesta época aqui no Município. Isso se faz necessário para ajudar a prevenir doenças respiratórias comuns nesta época do ano.