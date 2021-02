Casal de namorados gaúcho que desapareceu em Florianópolis é encontrado, diz polícia

O casal estava há cerca de uma semana em um camping no Campeche, no Sul da Ilha. Eles teriam desaparecido no caminho para a praia de Canasvieiras durante a tarde de sábado. Por volta das 12h30, a jovem avisou aos familiares que estava aproveitando a cidade e que iria encontrar a mãe e irmã do namorado mais tarde.

Rodeada por morros, a Lagoinha do Leste é uma das praias mais procuradas por moradores e turistas em Florianópolis, que estão em busca de aventura, trilhas, contato com a natureza ou apenas para um mergulho na água doce da lagoa ou na água gelada do mar aberto.

Chegar lá só é possível de barco, quando as condições do mar permitem, ou por trilhas. O transporte por embarcação é feito por pescadores da praia no bairro Pântano do Sul e tem valor de R$ 35 a R$ 70. Entre algumas casas da comunidade é de onde parte a trilha mais curta, com cerca de uma hora de duração, chegando no canto direito da praia. O outro caminho tem duração aproximada de 2h30, e sai da praia do Matadeiro, no bairro da Armação.