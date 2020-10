Casal de universitários vendia muffins recheados com maconha em São Leopoldo e região

Os doces eram vendidos na região metropolitana; ação foi realizada por agentes da 1ª Delegacia de Sapucaia do Sul após um mês de investigações.

A Polícia Civil descobriu que um casal de universitários comercializava muffins e licores contendo drogas para uma clientela selecionada na Região Metropolitana de Porto Alegre e no Vale do Rio dos Sinos. A propaganda dos produtos com maconha era realizada através das redes sociais. No início da madrugada deste sábado(24), foi encerrada a operação iniciada ainda na sexta-feira pela equipe da 1ª DP de Sapucaia do Sul, sob comando do delegado Gabriel Borges. A investigação já dura um mês.

Houve o cumprimento de ordem judicial para apurar a conduta do casal acusado de vender muffins recheados com maconha e um licor com gin e um líquido extraído da pasta da droga. Nas buscas no imóvel do casal onde ficava a “fábrica”, os policiais civis apreenderam insumos utilizados na produção, cerca de 50 muffins prontos para venda, em torno de um litro de licor, várias balanças de precisão, R$ 2,5 mil em dinheiro, maconha em espécie, centenas de embalagens, cadernos com a contabilidade e dados dos clientes. O homem foi preso em flagrante pois estava efetuando uma venda no momento da ação policial. Já a mulher não estava no local do cumprimento da ordem judicial, mas será intimada agora.

Os dois são universitários residentes em área nobre da cidade de São Leopoldo. Ele é estudante de nutrição, sendo responsável pela produção do material. Já ela efetuava uma ampla divulgação por meio das mídias sociais. A dupla atuava havia pelo menos três meses no “negócio”. As vendas são estimadas em no mínimo 50 a 100 muffins por final de semana, vendidos a R$ 18,00 a unidade. Por sua vez, o licor era comercializado a R$ 23,00 o frasco.

Após as encomendas por parte dos clientes, o casal efetuava a distribuição nos finais de semana em várias cidades. Segundo os agentes da 1ª DP de Sapucaia do Sul, os locais da tele entrega eram sobretudo em São Leopoldo, Porto Alegre, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo, Campo Bom e Estância Velha, mas outros municípios ainda estão sendo apurados. A organização do esquema era tanta que existia até QR Code em cada embalagem com instruções para uso e consumo do material, além de cartões ressaltando a marca e a qualidade do produto.

A maconha utilizada no processo aparenta ter alta quantidade de pureza pois passava por processos de purificação, secagem e descarboxilação, desclarificação e transferência do princípio ativo THC para posteriormente ser transformada em manteiga base na produção dos muffins. Cada muffin possui três gramas de maconha. Já o frasco do licor tem cinco gramas do entorpecente. As quantidades faziam parte inclusive na propaganda do produto.

O delegado Gabriel Borges destacou “a forma inusitada em que se deu a configuração do crime, mas ainda assim não retira o caráter de tráfico ilícito de entorpecentes. A motivação para a prática desse crime é justamente a procura por parte de pessoas de classe média que contribuem para a movimentação criminosa”.

Já o diretor da 2ª Delegacia de Polícia Regional Metropolitana (2ª DPRM), delegado Mario Souza, afirmou que “é impressionante a criatividade utilizada pelo casal para confecção das substâncias entorpecentes”. Ele confirmou que o trabalho investigativo prossegue com “o objetivo de apurar a participação de outras pessoas no crime, principalmente os fornecedores da droga considerada de alto grau de pureza.”

