Casal é agredido a pauladas no Bairro Airton Senna

Na noite do último sábado (29), casal foi agredido com socos e pauladas por homem embriagado.

A guarnicão da Brigada Militar foi acionada na invasão do bairro Airton Senna. No local se depararam com as vítimas de 24 e 25 anos. A mulher disse aos PMs que havia sido agredida com pauladas, além de socos na barriga. Ela está com três meses de gestação e temia muito o que poderia ocorrer. Já, o homem, também tinha sido agredido pelo acusado. Ele foi atingido com pauladas e chutes.

O casal indicou quem seria o autor da agressão. Os policiais chegaram na residência do homem e constataram que ele apresentava visíveis sinais de embriaguez.