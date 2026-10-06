Casal é preso com 149 quilos de maconha durante ação integrada na BR-290, em Rosário do Sul

Um casal de Porto Alegre foi preso em flagrante com 149 quilos de maconha durante uma ação integrada da Brigada Militar de Rosário do Sul, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na madrugada desta segunda-feira (5). A abordagem ocorreu no km 483 da BR-290, no trevo de entroncamento com a BR-158.

6 de outubro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Brasil, Notícias, Polícia 0

A ação foi desencadeada após informações repassadas pela Brigada Militar de Alegrete sobre um veículo que teria vindo do Paraguai e seguia pela BR-290, no sentido Alegrete-Rosário do Sul. Com as informações, as equipes montaram um cerco na região do trevo.

Durante a abordagem, os policiais localizaram aproximadamente 175 tijolos de maconha no interior de um Citroën C4 preto. A droga totalizou 149 quilos.

Casal foi preso em flagrante

Os ocupantes do veículo eram um homem, de 25 anos, e uma jovem, 19 anos, ambos naturais de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o homem possui antecedentes por estelionato.

Além da droga, foram apreendidos três aparelhos celulares, entre eles dois iPhones, e o automóvel utilizado no transporte dos entorpecentes.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rosário do Sul, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante por tráfico internacional/interestadual de drogas.

Após os procedimentos, os dois foram encaminhados ao Presídio Estadual de Rosário do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação / Brigada Militar

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