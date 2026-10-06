Casal é preso com 149 quilos de maconha durante ação integrada na BR-290, em Rosário do Sul

A ação foi desencadeada após informações repassadas pela Brigada Militar de Alegrete sobre um veículo que teria vindo do Paraguai e seguia pela BR-290, no sentido Alegrete-Rosário do Sul. Com as informações, as equipes montaram um cerco na região do trevo.

Durante a abordagem, os policiais localizaram aproximadamente 175 tijolos de maconha no interior de um Citroën C4 preto. A droga totalizou 149 quilos.

Casal foi preso em flagrante

Os ocupantes do veículo eram um homem, de 25 anos, e uma jovem, 19 anos, ambos naturais de Porto Alegre. Segundo a Brigada Militar, o homem possui antecedentes por estelionato.

Além da droga, foram apreendidos três aparelhos celulares, entre eles dois iPhones, e o automóvel utilizado no transporte dos entorpecentes.

O casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Rosário do Sul, onde foi registrado o auto de prisão em flagrante por tráfico internacional/interestadual de drogas.

Após os procedimentos, os dois foram encaminhados ao Presídio Estadual de Rosário do Sul, onde permanecem à disposição da Justiça.

Foto: Divulgação / Brigada Militar