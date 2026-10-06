Rio Ibicuí começa a baixar, mas duas famílias seguem desalojadas em Manoel Viana

Na tarde desta terça-feira (6), a Defesa Civil de Manoel Viana divulgou novo boletim sobre a situação do Rio Ibicuí no município. A medição realizada às 15h30 apontou o nível do rio em 10,44 metros, ainda acima da cota de inundação, estabelecida em 9,60 metros.

6 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0

Apesar de permanecer acima do nível considerado de inundação, o Rio Ibicuí apresenta tendência de declínio, segundo o boletim. Há doze horas atrás, o nível estava em 10,76 e a tendência vem se confirmando.

Até o momento, duas famílias, totalizando cinco pessoas, foram atingidas pela elevação do nível do rio. Todas foram classificadas como desalojadas. Não há, até o momento, registro de famílias ou pessoas desabrigadas.

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De acordo com os dados da Defesa Civil, o cenário segue sendo acompanhado pelas equipes responsáveis, que monitoram a evolução do nível do Rio Ibicuí e os possíveis impactos nas áreas atingidas.

A orientação é para que a população permaneça atenta às atualizações oficiais e, em caso de necessidade, procure as equipes da Defesa Civil.

Foto: reprodução

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