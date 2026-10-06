Triglicerídeos: o que o exame de sangue pode revelar sobre a saúde

O exame que mede os triglicerídeos faz parte do perfil lipídico e costuma ser solicitado em avaliações de rotina, check-ups e no acompanhamento de pessoas com condições como diabetes, obesidade e alterações nos níveis de colesterol.

Os triglicerídeos são formados principalmente quando o organismo recebe mais energia do que consegue utilizar naquele momento. Parte desse excesso pode ser transformada em gordura e armazenada para uso futuro. O fígado também participa diretamente da produção dessas moléculas. Por isso, o resultado do exame pode oferecer informações sobre a maneira como o organismo está lidando com as gorduras e com o excesso de energia.

Níveis elevados podem ocorrer em situações como excesso de peso, sedentarismo, diabetes mal controlado e alimentação rica em açúcares e carboidratos refinados. O consumo de álcool também pode aumentar significativamente os níveis de triglicerídeos. Algumas doenças e determinados medicamentos também podem interferir nos resultados.

A dosagem é utilizada na investigação e no acompanhamento de dislipidemias, síndrome metabólica, diabetes mellitus e obesidade, além de fazer parte da avaliação do risco cardiovascular. Em concentrações muito elevadas, os triglicerídeos também merecem atenção por estarem associados ao risco de pancreatite aguda, uma inflamação do pâncreas que pode ser grave.

Apesar de o resultado dos triglicerídeos merecer atenção individualmente, ele não deve ser analisado de forma isolada. A avaliação costuma considerar também o colesterol total, o LDL-c, o HDL-c e o colesterol não HDL (não-HDL-c). A análise conjunta desses parâmetros permite compreender melhor o perfil lipídico do paciente e seu contexto metabólico.

Outro ponto importante é que os níveis de triglicerídeos podem variar de acordo com diversos fatores. A alimentação recente, o consumo de álcool, o peso corporal, a atividade física, o controle da glicemia e o uso de medicamentos podem influenciar a concentração encontrada no sangue. Por isso, as condições da coleta e as características do paciente precisam ser consideradas na interpretação do resultado.

Um valor elevado, portanto, não significa automaticamente que a pessoa tenha uma doença cardiovascular. Da mesma forma, um resultado dentro da faixa esperada não deve ser interpretado isoladamente como garantia de baixo risco. O exame precisa ser relacionado aos demais resultados laboratoriais, ao histórico clínico e aos fatores de risco de cada pessoa.

A dosagem dos triglicerídeos é, assim, uma ferramenta importante para acompanhar o metabolismo das gorduras e identificar alterações que podem exigir investigação. Quando os níveis estão muito elevados, a atenção deve ser ainda maior, principalmente pelo risco de pancreatite aguda e pela associação com alterações metabólicas que podem comprometer a saúde ao longo do tempo.

Jucelino Medeiros Marques Junior

Mestre em Química Analítica – UFSM

Especialista em Gestão de Processos e Qualidade – Uninter

Especialista em Processos Industriais Estéreis – Centro Universitário Católico Ítalo-Brasileiro

Especialista em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica – ICQT

Farmacêutico – CRF 16567