Casal é preso com 40kg de maconha na BR 290

PRF de Rosário do Sul prendeu casal com 40 quilos de maconha que seriam entregues em Uruguaiana.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal transportando mais de 40 quilos de maconha em um carro na noite de sexta-feira (28), na BR 290 em Rosário do Sul.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Onix com placas de Sapucaia do Sul que transitava pela BR 290. Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram mais de 40 quilos de maconha em uma mala no bagageiro.

O condutor do Onix, um homem de 27 anos, de Porto Alegre, disse aos policiais que pegou a droga na capital gaúcha e entregaria em Uruguaiana.

Ele e a passageira, que completa 22 anos neste sábado e também é de Porto Alegre, foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária local. O veículo e a droga, suficiente para produzir quase 100 mil cigarros, foram apreendidos.

Fonte PRF