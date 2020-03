Casal é preso, em casa, com três armas de fogo

Na manhã desta quinta-feira (5), uma guarnição da Brigada Militar realizou a prisão de um casal por posse de arma de fogo. A prisão foi realizada no bairro Vila Nova, em Alegrete.

Os policiais estavam acompanhando dois oficiais de justiça para verificação, mediante solicitação do Ministério Público, das condições de moradia de três menores.

No local, durante a revista, foram localizadas três armas de fogo. Um revólver 38 municiado com seis cartuchos, intactos, que estava embaixo do colchão onde o casal dormia, no momento em que os policiais e os oficiais de justiça, chegaram no endereço. Também recolheram duas armas longas, uma calibre 22 e outra de pressão, além de treze munições de calibre 38.

O casal, a mulher de 25 anos e o homem de 20 anos foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Os dois foram presos em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

Depois de ouvidos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete.

Os oficiais de justiça vão encaminhar um relatório sobre a situação de moradia das crianças ao Ministério Público.

O Conselho Tutelar esteve no local e encaminhou os menores para a Moradia Transitória.