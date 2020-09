Casal é preso por tráfico de drogas na BR 290

Compartilhe











PRF prendeu casal transportando dois quilos de cocaína e crack em Rosário do Sul.

Com as drogas apreendidas, depois de misturadas e fracionadas, seria possível produzir cerca de 10 mil unidades para consumo.

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal transportando dois quilos de cocaína e crack na tarde desta terça-feira (1º), na BR 290 em Rosário do Sul.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Mobi emplacado em Belo Horizonte. Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram um quilo de cocaína e um quilo de crack em uma mochila no porta-malas.

A passageira do carro, de 24 anos, natural de Santana do Livramento, disse aos policiais que pegou a droga em Porto Alegre e levaria para sua cidade. Ela e o condutor, de 44 anos, também de Santana do Livramento, foram presos em flagrante e encaminhados à polícia judiciária local. A droga e o veículo foram apreendidos.